La rassegna “Che spettacolo”. Sul palco Hendel e Cornacchione

Paolo Hendel, Antonio Cornacchione, Emmanuele Aita. Sono alcuni dei protagonisti della seconda edizione di "Merate… Che spettacolo!", la manifestazione, in programma dal 25 febbraio al 20 aprile all’auditorium municipale di Merate. La organizzano gli artisti del Circuito Claps che propongono un programma di spettacoli in equilibrio tra grandi temi, vicende storiche, acrobazie, testi che alternano toni leggeri e profondi, in continuità con la passata edizione della rassegna e per offrire agli spettatori nuove visioni dell’emozionante mondo del teatro. La prima è sabato 24 febbraio alle 21, con l’esilarante monologo di Paolo Hendel "Niente panico!".

Sabato 9 marzo è la volta di "On air" del trio Le Radiose, un viaggio musicale attraverso la Swing Era che combina clown, teatro fisico e canto armonizzato. Sabato 23 marzo va in scena "L’ultima estate" di Claudio Riva diretto da Chiara Callegari, con Emmanuele Aita e Giovanni Santangelo, su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino trent’anni dopo. Il 6 aprile si entra nel mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria con "D.e.o. Ex Macchina - Olivetti un’occasione scippata" di Antonio Cornacchione. Il 20 aprile chiudono i clown del Collettivo Clown con "Clown spaventati panettieri", spettacolo in cui la panificazione incontra l’arte circense.