La prima nevicata è anche sul fondovalle. A Livigno 15 centimetri

Prime nevicate della stagione in provincia di Sondrio. Nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì una fitta nevicata ha interessato un po’ tutta la Valtellina e la Valchiavenna imbiancando, seppure con pochi centimetri, anche il fondovalle e non solo le località poste a quote più elevate. Neve che non ha creato grossi problemi, anche perché i pochi centimetri, 3/4 scesi nel capoluogo di provincia e nel fondovalle, sono poi spariti in mattinata dalle strade. Neve che è stata accolta con grande euforia nelle stazioni sciistiche che apriranno i battenti, come da calendario, sabato 30 novembre. A Livigno, in paese, sono scesi circa 15 centimetri un po’ di più sulle piste ma non molto, mentre a Bormio paese sono scesi 10 centimetri e qualcosina in più sulla parte alta delle piste del comprensorio. E anche nelle altre località turistiche valtellinesi i centimetri scesi sono stati nell’ordine dei 15 centimetri. La coltre nevosa, sebbene di lieve entità, si è andata a posare sulla neve sparata a gran ritmo nei giorni scorsi e nell’ultimo periodo, grazie alle temperature assai rigide, dagli impianti di innevamento programmato. Per l’inizio della stagione i turisti troveranno piste meravigliose.