La piscina diventa cantiere: "Consumerà meno energia"

Al via i lavori alla piscina di Sondrio. L’annunciato intervento di efficientamento energetico della piscina comunale verrà effettuato nelle prossime settimane, approfittando del periodo che separa la conclusione dei corsi estivi dalla ripresa dell’attività. Il Comune di Sondrio ha quindi autorizzato la chiusura dell’impianto dal 19 agosto al 15 settembre. I lavori, per un importo di 463 mila euro, sono finanziati per 350 mila euro da un contributo ottenuto sul bando regionale “Interventi a favore dei Comuni per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio“ e per la restante parte con fondi comunali. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per adeguare gli impianti comunali per mantenerli in piena efficienza a vantaggio dei cittadini che li utilizzano: dopo gli interventi sulle palestre è ora la volta della piscina. "Una migliore efficienza consentirà un risparmio energetico con conseguenti benefici economici e ambientali - sottolinea l’assessore allo Sport Michele Diasio -: valutato positivamente il progetto presentato dall’attuale gestore, nella scorsa primavera avevamo reperito le risorse economiche necessarie per realizzarlo, individuando le settimane estive di chiusura per contenere i disagi per gli utenti. Un intervento era necessario e siamo contenti di poter presto contare su un impianto più moderno che svolge la sua funzione di centro natatorio non soltanto per Sondrio ma per l’intero comprensorio". I lavori di efficientamento, a cura dei gestori, la Progetto Nuoto Società sportiva dilettantistica, prevedono la realizzazione di impianti elettrici, collettori solari e impianti fotovoltaici e l’installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione. In contemporanea ai lavori si procederà con la sanificazione degli spogliatoi, lo svuotamento e la disinfezione delle vasche. Nella zona di piazzale Valgoi dallo scorso mese di giugno è aperto anche il cantiere per la riqualificazione del Palazzo Balilla, con la palestra e spazi a disposizione delle società sportive, mentre nei prossimi mesi è atteso l’avvio dei lavori sul PalaMerizzi che, dopo vent’anni di chiusura, tornerà nella piena disponibilità del Comune come impianto per la ginnastica.

Fulvio D’Eri