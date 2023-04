La passeggiata sul lago Si apre il primo tratto Protezioni da cantiere in attesa dei parapetti

di Roberto Canali

Sarà pronto entro la vigilia di Pasqua il primo assaggio del nuovo lungolago, anche se per ora comaschi e turisti dovranno accontentarsi di passeggiare tra piazza Matteotti e la darsena, rinviando la sgambata fino a raggiungere piazza Cavour a fine maggio. "Puntiamo a concludere i lavori in piazza entro la fine dell’estate – ha spiegato l’assessore regionale Massimo Sertori, che ieri mattina ha compiuto un sopralluogo sul cantiere insieme al collega Alessandro Fermi e al sindaco Alessandro Rapinese –. Poi proseguiremo nel completamento di tutta la passeggiata, la seconda fase del cantiere sarà più rapida visto che si tratterà di adeguamenti alle opere già costruite".

In particolare si dovranno aggiornare alle norme antisismiche le vasche realizzate ormai una decina di anni fa. Chiarita anche la questione dei parapetti previsti dal progetto: saranno pronti entro l’inizio del nuovo anno, termine per la conclusione dei lavori sulla passeggiata.

"Stiamo lavorando con la Soprintendenza per definire il progetto definitivo – ha proseguito Sertori – di sicuro si ispireranno a quelli storici con il motivo del timone come fregio, ma non potranno essere una loro copia fedele visto che non sarebbero a norma in base alle dimensioni della nuova passeggiata".

I parapetti storici, conservati da Infrastrutture Lombarde in un magazzino, potrebbero essere restituiti alla città per essere impiegati altrove. Nell’attesa a delimitare la passeggiata di fronte alle riva saranno delle protezioni da cantiere, accontentando le richieste avanzate nei giorni scorsi dal sindaco Rapinese per proteggere l’incolumità dei turisti.