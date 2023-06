La “Naturalis Historia“ e i legami con De Biasi nel segno della fotografia

Un filo invisibile quello che lega Plinio il Vecchio e la sua “Naturalis Historia“ al grande fotografo e reporter Mario De Biasi, tutto da scoprire partecipando alla mostra ospitata al Broletto di Como, fino al 23 luglio, grazie alla collaborazione tra l’Accademia Pliniana, Fondazione Cariplo e Fondazione Alessandro Volta e l’Archivio De Biasi. In mostra 74 foto in bianco e nero, tutte in edizione vintage e realizzate tra gli anni ’50 e i primi anni ’80 dedicate al rapporto tra uomo e natura. La mostra si potrà visitare da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19 con orario continuato. R.C.