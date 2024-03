La Maratonina richiama giovani atleti

Quasi 22 chilometri di corsa tra lago e monti. È la Maratonina della Città di Lecco, che si corre quest’oggi per la quindicesima volta. Attesi centinaia di atleti. La gara è riconosciuta come Campionato Regionale Lombardo Assoluto, Juniores, Promesse. Lo start è alle 10 sul Lungolario Isonzo, il traguardo alle 12.30 in piazza Garibaldi. C’è anche una Maratonina aperta a tutti: la 10 chilometri e mezzo della Family&Friends. Per i bambini la Children Run di mezzo chilometro, riservata agli alunni delle elementari lecchesi, con iscrizione gratuita. Per l’iscrizione alla Maratonina e alla Family&Friends consultare il sito www.spartacusevents.com.