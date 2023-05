La mamma da festeggiare coi fiori Lilt

Sabato in corso Garibaldi angolo via Lanino dalle 9.30 alle 18 la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, sarà presente con uno stand per la campagna “Una rosa per la mamma, una rosa per la vita“. Il ricavato della vendita dei fiori per la Festa della mamma andrà a favore dei bambini malati oncologici. La Lilt è un’associazione di volontariato presente da quasi 40 anni sul territorio, che si occupa di prevenzione, assistenza, diagnosi e di dare un aiuto concreto a tutti coloro che combattono contro una malattia oncologica.

Per informazioni: 0331.450080.