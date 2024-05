La Madonna in trono da ammirare al museo dedicato a Santa Giulia

A Brescia torna visibile dopo decenni la Madonna in trono che allatta il Bambino, incoronata da quattro angeli di Andrea Marone da Manerbio. L’affresco, restaurato e restituito alla sua piena leggibilità, è da ieri visitabile al Museo di Santa Giulia, dove l’opera è destinata a restare esposta, in dialogo con la crocifissione dei dolenti santa Caterina e san Girolamo nella cappella della Madonna della basilica di San Salvatore e con la morte di Sant’Obizio, sempre in San Salvatore. L’affresco proviene dall’esterno della chiesetta cittadina dei Santi Ippolito e Cassiano, un tempo esistente tra piazza Martiri di Belfiore e via Gabriele Rosa e demolita nel 1904. L’intervento presentava una particolarità tecnica legata al fatto che si tratta di uno stacco a massello (ovvero di una vera e propria porzione di muro). Il progetto è stato reso possibile grazie al generoso contributo della società Ingegneri Progettisti e Affini tramite lo strumento dell’Art bonus.