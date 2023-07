La lite stradale finita a pugni restano stabili le condizioni del ferito

È ancora gravissimo, seppure in condizioni stazionarie, il sessantacinquenne di Offlaga (Brescia) che mercoledì pomeriggio sarebbe stato aggredito da un ciclista di Dello che poco prima aveva litigato con sua moglie. Stando ai carabinieri la donna alla guida dell’auto aveva avuto un alterco con il sessantasettenne che pedalava per una banale questione di viabilità. Una volta a casa la signora ha raccontato la vicenda al marito che si sarebbe messo sulle tracce dell’uomo. L’incontro tra i due è trasceso e il marito dell’automobilista è finito a terra, pare in seguito a uno schiaffone, privo di coscienza. Si era ripreso, poi si è nuovamente aggravato. Ora è in Rianimazione al Civile. Il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni gravi.