La lista Noi per Morbegno. Marchini si fa forte dell’appoggio “esterno”

"Competenza ed esperienza al servizio di Morbegno e dei morbegnesi". La lista civica "Noi per Morbegno", capitanata dal candidato sindaco Franco Marchini, ha illustrato il programma elettorale che ha quale principale obiettivo il rilancio della città.

Nella cornice di un auditorium San’Antonio gremito, i candidati sono stati presentati uno a uno. Sedici, sei donne e dieci uomini, di cui 14 alla prima esperienza amministrativa: la capolista Simona Nava e poi Roberto Acquistapace, Dorotea Bianchini, Paolo Bianchini, Francesco Bongo, Alberto Busi, Adele Cusini, Marco Deghi, Milena Nazzani, Emanuele Paniga, Giulia Rapella, Andrea Ronconi, Mario Rovagnati, Claudio Spini, Alberto Zecca e Giuliana Zuccoli. "È un programma nel quale crediamo molto, che ci rappresenta come lista civica - ha esordito Marchini -. È il risultato del lavoro di questi mesi e riassume idee e sensibilità diverse, siamo una squadra e facciamo squadra". Una presentazione accompagnata da slide a illustrare progetti a breve, medio e lungo termine. Marchini è partito da uno dei temi di più stretta attualità: i parcheggi (sistemazione dell’ex campo suore per 225 posti auto e la realizzazione di altri parcheggi in città). "Abbiamo tre obiettivi – ha detto Simona Nava -: migliorare la qualità di vita dei residenti, dare nuovo valore alle attività commerciali e alle aree residenziali, catalizzare nuove iniziative imprenditoriali. Per una città in cui vivere bene, che sia in grado di offrire opportunità ai giovani e che richiami persone da fuori". Dalle nuove visioni per la piazza S.Antonio alla sistemazione dell’Arengario, che andrebbe a completare il progetto Promor su piazza Rivolta, fino alla riqualificazione delle vie Damiani e Fabani. Morbegno è da sempre città dello sport. L’intento è quello di potenziare la dotazione di impianti al chiuso e all’aperto: un polo sportivo e ricreativo diffuso con la riqualificazione dell’area tra il campo sportivo Merizzi e il Tennis Club, con il coinvolgimento della pista di atletica che sorgerà al Parco della Bosca. All’esterno del Polo Fieristico, accanto alla piscina esistente, si punta a realizzare un bar ristoro e una piscina all’aperto. Un programma "incentrato sulla città che non dimentica le frazioni, che pensa a tutte le fasce d’età e alle diverse esigenze di chi vive e lavora a Morbegno". Un "rilancio" che verrà attuato per fasi, in un’ottica di sistema, che si gioverà del confronto con tutti gli attori e che può contare sulla vicinanza degli enti superiori: Comunità montana, Provincia e Regione.