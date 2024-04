La lista Noi per Morbegno. Marchini candidato sindaco: "Una città più attrattiva"

Franco Marchini è il candidato sindaco di “Noi per Morbegno“. Una lista civica per un progetto d’insieme, a unire il centro e le frazioni, le generazioni e le sensibilità. “Noi per Morbegno” sottende inclusione e partecipazione, a evidenziare unità d’intenti e condivisione, a rafforzare un legame indissolubile con la città. Il candidato sindaco è Franco Marchini, 55 anni, ingegnere, con un’esperienza di 15 anni nell’amministrazione comunale, attuale vicepresidente della Comunità Montana Valtellina di Morbegno e figlio di quel Roberto, presidente provinciale per un decennio dal 1980 al 1990 e sindaco di Morbegno dal 1975 al 1980, dal quale ha ereditato la passione per l’amministrazione pubblica, il senso civico e la responsabilità nei confronti della comunità.

"Incontro dopo incontro, il gruppo è cresciuto in consapevolezza e si è allargato ad altre persone – dice Marchini –. Tutti i componenti condividono un’idea di città confluita in un progetto diventato un programma elettorale per rilanciare Morbegno e renderla più attrattiva, capace di rispondere ai bisogni e pronta a offrire opportunità. Dopo mandati amministrativi da consigliere e assessore, ho accettato con entusiasmo di guidare questo gruppo. Sono onorato della fiducia riposta in me e sono convinto che questo progetto sia esattamente ciò di cui ha bisogno la nostra città. Un rilancio che coinvolgerà tutti gli ambiti, perché una città evolve se non lascia indietro nessuno. So di poter contare su persone capaci e appassionate, su un gruppo unito". La lista è formata da sei donne e da dieci uomini con capolista Simona Nava. I candidati consiglieri hanno un’età compresa tra i 20 e i 69 anni e, fatta eccezione per Alberto Zecca e Giuliana Zuccoli, rispettivamente assessore al Bilancio e assessore all’Ambiente uscenti, sono alla prima esperienza amministrativa, ma impegnati in associazioni, in fondazioni e nello sport.

Questi i componenti della lista “Noi per Morbegno”: candidato sindaco Franco Marchini; candidati consiglieri Simona Nava (capolista), Roberto Acquistapace, Dorotea Bianchini, Paolo Bianchini, Francesco Bongio, Alberto Busi, Adele Cusini, Marco Deghi, Milena Nazzani, Emanuele Paniga, Giulia Rapella, Andrea Ronconi, Mario Rovagnati, Claudio Spini, Alberto Zecca, Giuliana Zuccoli.