La Franciacorta fiorita. Un weekend a spasso fra piante, vini e castelli

CAZZAGO (Brescia)

Torna l’appuntamento con la rassegna Franciacorta in Fiore, giunta quest’anno alla sua 24esima edizione, nata inizialmente per fare conoscere rose ed erbacee perenni, oggi è un grande strumento di promozione del territorio noto erroneamente solo per i suoi grandi vini, ma che offre anche castelli, ville, resti archeologici, monasteri, antiche pievi e un’ottima gastronomia, solo per citare qualche attrattiva. Quest’anno Il Comune di Cazzago, che organizza l’evento ha scelto di dare alla rassegna un tema forte, ovvero quello dell’“Acqua che non c’è, a Scuola dalle Piante“. "È proprio così :– spiega l’assessore Varinia Andreoli, patron della manifestazione, che segue con amore e dedizione per tutto l’anno – in questo periodo di cambiamento climatico esse hanno tanto da insegnarci: soprattutto a risparmiare l’acqua che è preziosissima". La rassegna è stata presentata ieri a Castello Orlando: una delle dimore storiche aperte al pubblico dal 19 al 21 maggio nel cuore di Borgonato di Cazzago San Martino: piccola perla del territorio dove tante antiche e nobili famiglie scelsero di vivere o di aver una villa estiva. Ma vi sarà anche la mostra mercato dei fiori e non mancheranno le mostre, che saranno ben sette. I concerti saranno cinque e verranno presentati tre libri.

Saranno organizzati anche laboratori e visite guidate. Come ogni anno sono in cartellone tre concorsi: quello per il migliore stand espositivo dei florovivaisti, quello alla rosa più bella e non solo fiori. La domenica si terrà l’ormai tradizionale Palio della Rosa con la sfilata del corteo storico e le esibizioni di sbandieratori e tamburini. Gli atleti delle contrade si sfideranno in vari giochi medievali. "Franciacorta in Fiore è un’emozione sempre grande – spiega il sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri – quest’anno siamo più che mai lieti di essere uno deli eventi di Brescia e Bergamo capitale della cultura 2023". L’ingresso è a pagamento. L’apertura il venerdì è dalle 9 alle 19, il sabato e domenica dalle 9 alle 19. Per informazioni franciacortainfiore.it

Milla Prandelli