La festa del collettivo Picabù Teatro, mostre e solidarietà

ABBIATEGRASSO (Milano)

Film, mostre, installazioni, performance e incontri finalizzati a smontare gli stereotipi. Torna l’annuale “Picabù Festival“, organizzato dal collettivo abbiatense Picabù. A partire da domani fino a domenica 28 maggio l’appuntamento è nel convento dell’Annunciata di via Pontida 22. Titolo dell’edizione di quest’anno è “In your shoes“, “nelle tue scarpe“. Si parlerà dunque di empatia e della capacità di immedesimarsi negli altri, sentire e comprendere, le loro emozioni, reazioni e situazioni. Due le novità di questa edizione. Quest’anno, infatti, ospiterà il progetto "Viva Vittoria. Sferruzza il quadrato" di Vigevano, per fermare la violenza sulle donne.

Nato nel 2015 dalla volontà di impegnarsi in prima persona contro tale tragica realtà, il progetto ha individuato nel lavoro a maglia lo strumento per rendere concreta tale intenzione, interpretandolo come metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Viva Vittoria vede donne impegnate nella realizzazione di coperte, formate da quadrati di filato 50x50, uniti da un solo filo rosso. L’obiettivo è preparare tanti quadrati, da qui al 25 novembre per la Giornata contro la violenza sulle donne, da ricoprire il pavimento di piazza Ducale, a Vigevano. Si comincia dunque domani alle 21.15, al Cinema Al Corso di piazza San Pietro con la proiezione di “Neighbours“ già presentato al Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina.

Il Picabù Festival segna anche il ritorno della compagnia teatrale Pane e Mate. Che sarà presente da venerdì fino a domenica con “The Cage. In your shoes“, installazione sensoriale da attraversare nel tentativo di mettersi nei panni degli altri. Per finire, coloro che vorranno scoprire Abbiategrasso con occhi nuovi, potranno partecipare a “Picaccia al tesoro“, caccia al tesoro in bicicletta, il cui il bottino sarà rappresentato da storie di diversità a chilometro zero.