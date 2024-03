La Corsa di Maya in aiuto dell’Unicef: "Acqua per tutti" La Corsa di Maya per l'Unicef sostiene l'accesso all'acqua potabile in situazioni di emergenza e nei Paesi in cui non è garantito, attraverso il programma Acqua e Igiene dell'Unicef. La corsa si terrà il 21 aprile al Parco delle Cave, con l'iscrizione a 10 euro e la maglia a 5 euro, per sostenere l'Unicef. Maggiori informazioni su www.lacorsadimaya.it.