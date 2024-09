La bresaola sulla tavola dei ministri G7

La bresaola della Valtellina sbarca al G7 dell’Isola di Ortigia. Sulla tavola dei rappresentanti dei 7 Paesi più industrializzati del mondo, in programma in provincia di Siracusa dal 21 al 29 settembre per parlare delle politiche agricole, ci sarà anche il prezioso salume valtellinese. Quello di Ortigia, la parte più vecchia di Siracusa, è un ricco programma che vede la presenza attiva del Consorzio di tutela bresaola della Valtellina, con un palinsesto di appuntamenti, degustazioni e masterclass a favore delle delegazioni e del pubblico presente. La partecipazione del consorzio è articolata su diversi livelli e si svolgerà su due postazioni: la prima all’interno dello spazio istituzionale della direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste di Regione Lombardia, con una proposta territoriale che la Regione, in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026, ha riservato alla Valtellina; la seconda, all’interno di "Casa Italia Dop Igp". Le degustazioni saranno guidate direttamente da Paola Dolzadelli, coordinatrice del Consorzio di tutela bresaola della Valtellina, con il supporto dello chef Cristian Broglia, già executive chef di Alma nonché ambassador dall’Istituto valorizzazione salumi italiani nel 2018 e Oliviero Pierini, professionista tagliatore ed esperto del settore salumi.

"La riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7 rappresenta anche un’occasione di primaria ed assoluta rilevanza e prestigio per il nostro Consorzio di tutela per valorizzare un’eccellenza del made in Italy come la bresaola della Valtellina Igp che è parte integrante di un sistema virtuoso" commenta Mario Moro, presidente del Consorzio di tutela bresaola della Valtellina. F.D’E.