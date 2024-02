La Bohème, Andrea Chénier. Lombardia terra d’Opera

Con OperaLombardia, cinque Teatri di tradizione tra i più belli del Nord Italia continuano la collaborazione con la stagione 2024/2025, proponendo al pubblico un cartellone decisamente ricco e importante, affrontato e proposto sempre in maniera virtuosa, che premia l’ottimizzazione dei costi e la condivisione di idee, risorse, progetti, palinsesti: un fiore all’occhiello che fa sistema sul territorio. La sinergia vede il Teatro Donizetti di Bergamo, il Teatro Grande di Brescia, il Sociale di Como, il Teatro Ponchielli di Cremona e il Fraschini di Pavia: in tutto, 4200 posti a sedere. I nuovi allestimenti, pensati per la futura stagione, cominciano con "La Bohème" di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore, che vedrà un nuovo allestimento nato dal bando per la selezione di un progetto di regia indetto da OperaLombardia per il debutto del 26 e 28 settembre prossimi al Teatro Sociale di Como.

In quegli stessi giorni, precisamente il 27 e 29 settembre, avrà invece inizio al Grande di Brescia la tournée di "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini. OperaLombardia chiude la trilogia di Wolfgang Amadeus Mozart con "Così fan tutte", ossia "La scuola degli amanti", che parte dal Teatro Ponchielli di Cremona il 31 ottobre e 3 novembre.

Un’altra produzione che vedrà il suo debutto a Como il 15 e 17 novembre, sarà l’Andrea Chénier di Umberto Giordano. Infine chiude la Stagione Rigoletto di Giuseppe Verdi che partirà col nuovo allestimento dal Teatro Fraschini di Pavia il 22 e 24 novembre. Si conferma inoltre, anche per questa stagione, la collaborazione con "I pomeriggi musicali", diventata negli anni l’orchestra partner del Circuito. www.operalombardia.it.