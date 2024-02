La Biennale apre le porte a 90 artisti Dal 7 aprile al 31 maggio, la Biennale di Vigevano ospiterà oltre novanta artisti in diverse location della città. L'evento, curato da Arianna Forni e Leonardo Borghesi, mira a promuovere l'interazione tra muse e arte, offrendo un'esperienza unica ai visitatori. L'accesso sarà gratuito in alcuni spazi pubblici, mentre per altri sarà a pagamento. Il Castello sarà il fulcro di grandi eventi.