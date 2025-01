Italia Nostra. Altro incarico per Muraca

Un riconoscimento nazionale prestigioso per il suo lungo percorso di impegno civile e associazionistico nella difesa del patrimonio culturale e naturale. Antonio Muraca (foto), presidente della locale sezione di Italia Nostra Sondrio, con circa 1.400 voti, è stato eletto membro del Collegio dei Probiviri di Italia Nostra. La sua elezione si inserisce in un contesto di rinnovamento per Italia Nostra: alla guida della sezione lombarda è subentrato Massimiliano Greco, già vicepresidente della sezione di Sondrio.

Muraca durante la presidenza della sezione di Sondrio si è distinto per iniziative quali la battaglia per l’area naturalistica dell’Alute a Bormio, minacciata da progetti olimpici. La sezione locale si è resa protagonista del Sondrio Festival introducendo il premio Monti per il documentario che meglio tratta i temi di tutela paesaggistica ed ambientale. Muraca ha svolto un ruolo significativo nell’Osservatorio del Parco Nazionale dello Stelvio. Tra le questioni affrontate, spicca il caso del prelievo delle acque del Lago Bianco al Passo Gavia. Il suo impegno si è esteso anche alla cultura, con la Biennale di Sondrio e il Premio Bertacchi.

S.B.