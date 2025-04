Intrappolata in auto dopo l’incidente. Trentenne liberata dai vigili del fuoco

Non è in pericolo di vita, ma non scorderà mai l’incidente che l’ha vista suo malgrado protagonista ieri poco dopo le 13 sulla Statale a Chiuro, non lontano dalla rotonda che porta a Castello dell’Acqua. Qui una donna di 30 anni è rimasta intrappolata dentro l’auto tra il furgone che l’ha tamponata e il muro contro cui è andata a sbattere. Impossibilitata a muoversi, la trentenne è stata liberata dai vigili del fuoco e poi portata in codice giallo all’ospedale del capoluogo.