Intramontabili auto d’epoca. Al via la decima edizione del rally

In occasione del settantesimo anniversario di fondazione, il Lions Club Busto Arsizio Host, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza per domani la decima edizione del rally di auto d’epoca, curato dal Gams Club. Appuntamento dunque da non perdere per ammirar le auto sia alla partenza del percorso, previsto alle 9 dal cortile del palazzo municipale, sia all’arrivo in piazza San Giovanni dove sono in programma le premiazioni. Il rally prevede prove di abilità e regolarità che si svolgeranno in piazzale Bersaglieri e nella zona industriale del quartiere di Sacconago e un percorso di un’ottantina di chilometri che attraverserà alcuni comuni del territorio. Non mancherà l’accompagnamento musicale a cura del corpo musicale Pro Busto. L’evento, sostenuto da Paglini Store, ha lo scopo di raccogliere fondi per i service del Club, tra i primi in Italia sia per longevità sia per attività sociali svolte. Saranno più di 40 le auto coinvolte, la più antica sarà una macchina da corsa inglese del 1930.R.F.