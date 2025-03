Scaldabagno guasto, 23enne valtellinese intossicato e ricoverato a Zingonia

Sondrio, 31 marzo 2025 – Nel pomeriggio di domenica, all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

L’incidente si è verificato in via Volta a Sondrio, dove un 23enne è rimasto intossicato a causa, probabilmente, di un guasto allo scaldabagno posizionato in bagno.

Scattato l’allarme, è stato immediato l’intervento dei soccorsi: il giovane è stato trasportato all’Ospedale di Sondrio. E poi trasferito in Habilita Zingonia, dove i medici hanno effettuato un trattamento in camera iperbarica. Una volta terminato, il paziente è stato trasportato nuovamente nell’ospedale di provenienza.