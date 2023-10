Innovazione ed eccellenze. Artigianato, mostra record

Compie 50 anni, ma non perde il suo smalto la Mostra Artigianato, uno degli appuntamenti più importanti per la stagione di Lariofiere, il polo espositivo delle province di Como e Lecco, che si chiuderà domani. Un successo confermato dalle presenze da tutto esaurito proseguite durante il week-end. "Un traguardo non scontato – sottolinea il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati –. Arrivare a 50 anni, che si tratti di una mostra o di un’azienda non è mai cosa banale. Se oggi siamo qui significa che le persone che in questi anni hanno lavorato sono state capaci di innovarsi. Non solo, ma arriviamo a festeggiare il 50° in forma, grazie alla forza delle connessioni a più livelli, sia tra chi organizza e le aziende, ma anche tra le istituzioni comunali, provinciali e regionali".

Al salone organizzato come sempre grazie a Confartigianato Como e Lecco ha partecipato anche Eugenio Massetti, presidente dell’associazione di categoria a livello lombardo e vice-presidente vicario nazionale. "Dopo anni in cui si è detto che le fiere non servivano assistiamo finalmente a un loro convinto ritorno – ha spiegato –, si è riscoperto il valore dell’incontro, la presenza e l’importanza di una stretta di mano. Purtroppo il nostro settore più di altri avverte la mancanza di manodopera specializzata, sono almeno 600mila le figure professionali che mancano. Speriamo che l’Intelligenza Artificiale aiuti, almeno in parte riesca a riequilibrare le cose e risolvere questo deficit".

Di sicuro anche l’artigiano, accanto agli strumenti tradizionali della sua professione, per riuscire ad adeguarsi e rispondere meglio alle esigenze del mercato è dovuto uscire dalla propria bottega per sbarcare nel mondo dei social. "L’artigianato è il pilastro dell’economia del nostro Paese – sottolinea il presidente del comitato promotore, Virgilio Fagioli –. A questa mostra abbiamo voluto portare le eccellenze per mostrare com’è cambiato il mondo dell’artigianato, come si è evoluto tant’è che quest’anno ci sarà anche un evento sul social Tik-Tok, a riprova del cambiamento dei tempi". La conferma che la mostra dell’artigianato sa sempre mantenersi al passo con i tempi, infatti l’edizione numero 50 è improntata alla sostenibilità, trasversale a tutti i settori.

Roberto Canali