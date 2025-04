Infortunio sul lavoro. Giovane operaio cade dal tetto. È in gravi condizioni

Infortunio ieri mattina intorno alle 10 a Livigno per un operaio straniero, 20 anni ancora da compiere, precipitato dal tetto sul quale stava lavorando. Il giovane, dopo un volo di circa due metri, è finito su una tettoia sottostante, battendo violentemente la schiena. Sul posto, in via dali Crosceta, è giunta in codice rosso un’automedica che dopo le prime cure ha provveduto a trasportare il giovane alla locale Casa della Sanità. Le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.