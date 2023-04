Infermieri in festa nell’hub vaccinale location simbolo

Sede dell’hub vaccinale, uno tra i più grandi in Europa, la Fiera di Brescia è stato il luogo simbolo di speranza verso l’uscita dall’emergenza sanitaria legata al Covid 19. Proprio qui, il 12 maggio, Giornata internazionale degli infermieri, si terrà l’inaugurazione di "Il talento degli infermieri", progetto promosso dagli Ordini di Bergamo e Brescia per Bergamo Brescia Capitale della Cultura.

"C’eravamo ieri, ci siamo oggi, ci saremo domani – ricorda Stefania Pace, presidente OPI Brescia -. Il progetto vuole “restituire” un senso nuovo a ciò che è stato e, al tempo stesso, un momento simbolico da cui ripartire, tramite l’incrocio fra il linguaggio dell’arte e il linguaggio della scienza". L’evento del 12 vedrà la messa in scena di "D.N.A.", spettacolo multimediale a cura dei Deproducers, che ripercorrerà la storia, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo Sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica. "Tornare a parlare di grandi eventi nella nostra città è un motivo di grande gioia – ha commentato il presidente di OPI Bergamo, Gianluca Solitro -. Gli appuntamenti che saranno ospitati a Bergamo punteranno proprio sul concetto di riattivare le reti di rapporti". A Bergamo il primo appuntamento sarà il 13 maggio alle 10,30, all’auditorium Parenza del Papa Giovanni XXIII, dove sarà proiettato il documentario Ovunque per il bene di tutti di Gianluca Rame. Direttore artistico del progetto è Daniele Alberti, presidente Fondazione Soldano. "Il linguaggio dell’arte – spiega – è lo strumento più potente, in grado di tracciare nuove strade nel segno della creatività e accompagnarci verso un radioso futuro da scrivere insieme".

Federica Pacella