Incidenti con selvatici, come chiedere i rimborsi

Cambiano le modalità per poter essere rimborsati in caso di un sinistro con un animale selvatico. I cittadini che abbiano subito un danno a seguito di collisione/investimento con fauna selvatica nel territorio di Regione Lombardia possono presentare domanda di rimborso del danno subito. A partire da oggi, la presentazione della domanda deve essere effettuata per via telematica. La copertura opera anche sull’infortunio del conducente e/o dei passeggeri. Il cittadino deve inviare domanda di indennizzo entro 30 giorni dal verificarsi dell’incidente tramite la procedura telematica accessibile dal link presente sul sito di Regione Lombardia. L’accesso alla procedura è consentito tramite una delle seguenti modalità: o con lo Spid (Sistema pubblici di identità digitale), oppure con la Cie (Carta d’identità elettronica) o la Cns (Carta nazionale dei servizi). Per poter completare con successo la compilazione della domanda il richiedente dovrà avere a disposizione alcuni dati e documenti più precisamente elencati nel manuale per la corretta compilazione della richiesta, rintracciabile sempre sul sito di Regione Lombardia.