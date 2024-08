Motociclista morto in una scarpata del Passo di San Marco: ad accorgersi del corpo un gruppo di allevatori

Ennesima tragedia sulla strade della Lombardia in questa estate “maledetta” per il numero di incidenti mortali o gravi. L’ultima croce al confine tra Valtellina e provincia di Bergamo, sulla strada che conduce al passo di San Marco, tradizionale meta dei motociclisti per la bellezza del paesaggio e la serie di curve e tornanti tanto apprezzati dagli appassionati delle due ruote.

Oggi pomeriggio, lungo uno di questi, F.C., 48enne di Barzanò (Lecco) ha perso il controllo della proprio moto precipitando in una scarpata. Quando, attorno alle 17, alcuni allevatori impegnati a governare il bestiame al pascolo si sono accorti del corpo, per lui non c’era più niente fa fare: era ormai morto. Impossibile al momento stabilire se il pilota sia deceduto sul colpo o in seguito alle ferite riportate nella caduta.

Al momento sembra che nessun’altra persona o mezzo siano stati coinvolti nell’incidente, tant’è che al 118 non è arrivata alcuna segnalazione prima di quella dei pastori. Saranno tuttavia gli accertamenti condotti dai carabinieri di Morbegno, intervenuti con i Vigili del fuoco, a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.