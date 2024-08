Franciacorta, 77enne in stato confusionale diretto sull’A4 alla guida di una golf car: fermato in tempo

Cazzago San Martino (Brescia), 16 agosto 2024 – Ha avuto una crisi famigliare, un litigio con ogni probabilità, e in preda alla rabbia si è messo alla guida della golf car parcheggiata – le auto di piccole dimensioni, di solito elettriche, che vengono utilizzate per gli spostamenti all’interno dei campi da golf – percorrendo a tutta velocità la provinciale fra Concesio e Travagliato, in Franciacorta. Protagonista della rocambolesca gimkana, la sera di Ferragosto, un uomo di 77 anni in evidente stato confusionale. A fermarlo, prima che imboccasse l’ingresso della A4 al casello di Ospitaletto, è stata una pattuglia dei carabinieri di Cazzago San Martino. Il settantenne sembrava in effetti intenzionato a entrare nella trafficatissima Milano-Venezia. Con quali conseguenze è facile immaginare. Un intervento provvidenziale dunque pensando a quanto successo sabato scorso, 10 agosto, sulla Corda Molle, quando l’86enne Pietro Meini ha inforcato contromano la bretella fra Montichiari e Bagnolo Mella e si è scontrato frontalmente condotta dal 28enne Bruno Agnari. Entrambi sono deceduti.