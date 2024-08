Incidente sul Passo dell’Aprica, schianto tra auto e moto: grave un motociclista e Statale bloccata

Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sabato pomeriggio nei pressi di Villa di Tirano sulla Statale 39 del Passo dell’Aprica, in provincia di Sondrio. La sua moto si è schiantata contro un’automobile e lui è stato sbalzato per diversi metri.

Lo scontro è avvenuto poco dopo mezzogiorno e sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica: il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Sondalo. Il traffico sulla Statale è stato bloccato per permettere l’intervento delle squadre di soccorso, ma è ripreso dopo l’intervento delle squadre Anas. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.