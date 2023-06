Incidente fra due moto sulla strada per l’Aprica: morto un centauro, ferito grave l’altro

Teglio (Sondrio) – In uno scontro frontale fra due motociclette di grossa cilindrata, oggi verso le 10, ha perso la vita un uomo di 48 anni, mentre l'altro motociclista di 55 anni di Paderno Dugnano (Milano) è stato trasportato in gravi condizioni con un elicottero di Areu all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La vittima dell'incidente stradale, avvenuto sulla provinciale numero 21 in territorio comunale di Teglio risiedeva a Sondrio ed era in sella a una Suzuki. Una delle due ruote era diretta al passo dell'Aprica, al confine con la provincia di Brescia, e l'altra scendeva dai tornanti. Una delle due moto avrebbe tagliato la curva, dove è avvenuto lo scontro. Il ferito, ora in prognosi riservata, conduceva una Kawasaki.

I carabinieri ora indagano sulle cause e hanno sottoposto a sequestro le due moto, ridotte a un ammasso di rottami per la violenza della collisione. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno contribuito ai soccorsi e alla gestione della viabilità con interruzione, a lungo, della strada percorsa in quelle ore da numerosi turisti