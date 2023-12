Incendio e principio di rivolta nel carcere Bassone. I tre detenuti responsabili trasferiti in altri penitenziari

Sono stati trasferiti in tre diversi istituti penitenziari, tutti fuori dalla Lombardia, i tre marocchini che domenica sera hanno provocato un principio di rivolta nella prima sezione del carcere Bassone, appiccando un incendio, cercando di coinvolgere altri detenuti e di aggredire gli agenti di polizia penitenziaria intervenuti per riportare la calma, cinque dei quali sono rimasti contusi. Una condotta che, oltre a causare danni alla sezione e alla persone, ha messo fortemente a rischio anche la salute degli altri detenuti, una cinquantina in tutto, che erano stati velocemente trasferiti in un’alta zona del carcere per evitare rischi di intossicazioni. In applicazione delle recenti normative, i tre detenuti identificati come i responsabili del trambusto, e denunciati per una serie di reati, sono stati immediatamente separati e inviati in altre case circondariali. Pa.Pi.