Incendio all’Acquapark Due ore di fiamme in cenere un reparto

Incendio l’altra sera all’Acquapark di Calcinato, azienda che si occupa di stampaggio di articoli in vetroresina per parchi acquatici. Il rogo è divampato per cause in corso di accertamento poco prima delle 21,30. In via Gavardina di Sopra sono arrivate tre squadre di vigili del fuoco con cinque automezzi. I pompieri, in tutto una quindicina di uomini, sono riusciti a contenere le fiamme nel reparto di finitura degli articoli, un settore di circa ottanta metri quadri, l’unico andato completamente distrutto, mentre il resto della ditta si è salvato. L’intervento di spegnimento e bonifica è durato complessivamente un paio di ore. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano. Nessuno è rimasto ferito. B.Ras.