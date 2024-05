In Pinacoteca Voci dal paesaggio nordico insieme al concerto di Richard Lindgren

La mostra “Voci dal paesaggio nordico“, dedicata agli artisti svedesi Britta Marakatt–Labba e Lars Lerin, visitabile fino al 13 ottobre alla Pinacoteca di Como, oggi, in occasione della Giornata internazionale dei Musei, sarà a ingresso libero. Alle 15 è in programma il concerto di Richard Lindgren, uno dei tesori musicali della Svezia che si esibirà con uno straordinario mix di Tom Waits, Dylan, Bukowski e Kaurismaki. Un concerto intimo ed esclusivo con canzoni in inglese e svedese nel suggestivo ambiente nordico creato per l’occasione nel cortile della Pinacoteca, anche in questo caso a fruizione gratuita. Inoltre il gemellaggio della Pinacoteca con il festival Bellezze Interiori, che rende accessibili patrimoni ambientali e architettonici segreti, consente di iscriversi a visite guidate alla mostra alle 11 e alle 14 di sabato. Infine domenica 26 maggio alle 16 si terrà in Pinacoteca un laboratorio di movimento su paesaggio e danza. Pa.Pi.