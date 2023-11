In Fondazione Berardelli la mostra dedicata agli artisti Gini e Fedi

Una mostra dedicata a Gino Gini e Fernanda Fedi, due artisti che, nel corso della loro lunga e riconosciuta carriera, hanno affrontato il rapporto tra parola e immagine. La propone la Fondazione Berardelli, che sabato 25 inaugura l’antologia delle opere donate dai due grandi artisti dalla fine degli anni ‘70 ad oggi. Il percorso di visita, in via Milano 107, dopo una sala con le opere recenti di entrambi gli artisti, si biforca in due percorsi cronologici paralleli; curata da Maddalena Carnaghi, la mostra vuole ricordare Paolo Berardelli che ha dato vita alla Fondazione.