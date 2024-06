In bici sulle strade rurali, un tour tra vette e vigneti per scoprire la media e bassa Valtellina

Sondrio, 30 giugno 2024 – In gergo tecnico , il termine esatto è ’traccia’. Ma, in questo caso, è giusto usare la parola ’percorso’. Sì, perché c’è la traccia da seguire e molto di più: il paesaggio che racconta di tradizioni e di fatica, ma anche di ottimi frutti, le montagne che sono le Alpi (e le salite lo ricordano). Poi ci sono i paesi con palazzi nobiliari e case contadine, piazze e fontane di acqua fresca, e le persone, i Valtellinesi, che aggiungono allegria e aneddoti. Questo sarà pedalare a ’Gravellina – Strade Rurali’ il 21-22 settembre 2024. "Bicicletta, territorio alpino e ruralità. Sono questi gli elementi di Gravellina, un evento che ha l’obiettivo di promuovere la media e bassa Valtellina, la sua cultura e la sua enogastronomia – ha spiegato l’organizzatore Camillo Bertolini di Days Off –. Chi verrà qui attraverserà vigneti, meleti, campi di segale e di grano saraceno, antichi borghi, chiese monumentali, castelli, strade panoramiche. La novità è che tutti questi elementi sono organizzati in itinerari. Si percorreranno le “strade rurali“ che sono utilizzate oggi come centinaia di anni fa come strade di servizio per l’agricoltura locale, ma che oggi possiamo utilizzare anche dal punto di vista turistico".

La prima edizione di ’Gravellina - Strade Rurali’ è un week-end in bici su tre percorsi di varia difficoltà e con diverso chilometraggio. I giri sono disegnati da Ardenno a Villa di Tirano, con centro in Sondrio e punto di partenza/arrivo a Parco Adda-Mallero Bartesaghi. ’1/2 Gravellina - Est’ è il tour da Sondrio a Villa di Tirano (75 km, d+ 1.900 m): un giro non banale, con tratti tecnici e salite Alpine, ma i panorami valgono ogni goccia di sudore. ’1/2 Gravellina - Ovest’ sono 55 chilometri e 950 metri di dislivello, da Sondrio ad Ardenno. È la scoperta di una Valtellina più selvaggia e forse ancor più rurale, con un bel tratto lungo il fiume Adda. ’1/4 Gravellina’ è il giro corto (35 km, d+ 800 m) ma ricco di bellezze e di super-spot, come il ponte sulle Cassandre sospeso a quasi 100 metri sul torrente Mallero, ed è una bella avventura anche per i neofiti. ’Gravellina’ con la collaborazione di Bikebernina ha in programma anche ’e-Bike in Vigna’: tour guidato di livello facile sui terrazzamenti di Sondrio, con ristoro in vigna, per una domenica bella e buona.