Imprenditrice gentile, addio a Rosy Savelli

Fu colei che nel 1969 aprì “La Lanterna“, la prima pizzeria di Livigno. Nel 1974, un’altra importante tappa con l’Hotel Bucaneve cui poi si aggiunse il negozio di ceramiche in via Bondi. Tutte “creature“ di Rosy Savelli, mancata domenica al 88 anni. "Una donna davvero speciale, una grande imprenditrice – ricorda l’Associazione Turismo e Commercio Livigno presieduta da Dario Piller – sempre vicina alle iniziative promosse da Atc. Una donna impegnata ad unire, a trovare un punto di incontro tra diversi punti di vista. Attenta alla crescita di Livigno, seguiva con attenzione i passi compiuti in vista dell’appuntamento storico con le Olimpiadi invernali 2026. Sapeva ascoltare ed era pronta a confrontarsi su diversi temi con grande libertà di pensieroi".