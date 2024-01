Il violoncellista Luca Magariello approda all’Orchestra della Rai

Dalla Pavia Cello Academy diretta da Enrico Dindo all’Orchestra sinfonica della Rai. È il piemontese Luca Magariello il nuovo primo violoncello del presigioso ensamble. Magariello ha vinto il concorso, la cui giuria era presieduta da Tamás Varga, primo violoncello dei Wiener Philharmoniker, seguito dal secondo idoneo Amedeo Cicchese. Tra i finalisti anche Andrea Favalessa. Tutti e tre i musicisti sono stati allievi della Pavia Cello Academy. "Sono molto felice per Luca Magariello - ha commentato Enrico Dindo - e anche per gli altri due finalisti, Amadeo Cicchese e Andrea Favalessa. I loro traguardi sono per me motivo di grande orgoglio e anche un po’ di commozione". La Pavia Cello Academy ospita ogni anno una classe di otto giovani violoncellisti che hanno la possibilità di approfondire il repertorio violoncellistico sotto la guida di Enrico Dindo e l’opportunità di partecipare alle masterclass di tre grandi maestri di fama internazionale.