Il turismo tiene: "Le presenze sono cresciute"

Nonostante la chiusura da oltre tre mesi della zipline che aveva reso celebre il paese in tutta la Valtellina e non solo, le presenze di turisti mantengono comunque il segno positivo. "Il paese di Albaredo per San Marco, in questa stagione estiva che è partita in ritardo a causa del maltempo che si è protratto fino a metà luglio, ha registrato un incremento di presenze del 5% sul 2023 per tutte le attività commerciali presenti - spiegano il sindaco Matteo Del Nero (nella foto) e la sua vice Antonella Furlini -. Le proposte dall’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo, che ha organizzato attività ludiche ed escursioni per tutte le età, gli eventi proposti dalle attività commerciali e dalle associazioni, hanno richiamato su tutto il territorio della valle numerose famiglie, bambini, escursionisti, semplici turisti di ogni età".

A beneficiarne anche le attività dei privati. "I locali pubblici aperti hanno registrato il tutto esaurito nelle giornate di bel tempo e in particolare nel week-end - prosegue il sindaco - Il ristorante Cà’ Priula, la cui chiusura è avvenuta nella primavera come previsto dal contratto di

locazione con i precedenti gestori, non ha riaperto poiché chi ha partecipato al bando, al momento della stipula del contratto non ha presentato tutti i requisiti necessari. Si sta eseguendo la procedura per la pubblicazione del nuovo bando. Ci sono già state segnalazioni di interessamento visto il buon andamento della stagione in corso, anche senza FlyEmotion. La tragedia occorsa rappresenta una disgrazia umana prima di tutto, ha avuto un impatto importante sull’economia generale non solo di Albaredo per San Marco, ma di tutto il mandamento. Proprio per questo si richiama l’attenzione di tutti gli enti sovracomunali per favorirne la riapertura non appena sarà possibile".