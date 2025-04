Il Trenino rosso piace sempre di più. Grazie ai biglietti i ricavi salgono dell’11%

Risultati decisamente positivi lo scorso anno per la Ferrovia retica (FR). Le entrate sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi. I ricavi nel ramo passeggeri sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa ieri dalla FR. La progressione è stata particolarmente marcata per il Bernina Express.