Il “Teatro Civile“ avvicina le scuole alle istituzioni

Da giovedì a sabato alla Piccola Accademia di via Castellini 7 e allo Spazio Gloria di via Varesina 72 TeatroGruppo Popolare propone il progetto “Una giornata di Teatro Civile“ nell’ambito delle celebrazioni del 25 Aprile. L’intento è coinvolgere anche le scuole su temi di convivenza e superamento dei conflitti, facendo sentire ai cittadini la vicinanza istituzionale. Due gli spettacoli per le scuole, che saranno affiancati da rappresentazioni serali aperte a tutti, tra cui “La farfala sucullo“ di Giuseppe Adducci e “A occhi aprti“. Info su spettacoli e orari: teatrogruppopopolare.it.