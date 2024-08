Il taglio di capelli all’ex lavatoio divide il popolo del web

L’ormai ex lavatoio di Morbegno continua a far parlare: ora spunta anche un parrucchiere più o meno abusivo. Teatro la settimana scorsa di un video, nel quale un ragazzo cercava di abbattere con colpi di kung fu un pannello informativo, l’area di un lavatoio, non più operativo, è balzata ancora agli onori della cronaca per una foto (che ha fatto il giro del web) in cui si vede un giovane che sta tagliando i capelli ad un coetaneo. I residenti hanno notato il novello parrucchiere e, alcuni di loro, si sono detti amareggiati per il giovane che si è improvvisato parrucchiere a cielo aperto. Qualcuno si è anche spinto a dire "il ragazzo in questione non paga le tasse, oltre a non pulire e a lasciare sporca la zona". Ma su internet, in molti, hanno dato una spiegazione al tutto, cercando di non criminalizzare l’operato di questo ragazzo che, alla fine, "non fa nulla di male".

Sui social Christian dice che "quello del parrucchiere vicino al lavatoio non è di certo un problema, è un ragazzo che taglia i capelli a pochissimi suoi amici… i problemi in questo spazio comunale sono altri e molto più delicati". E la maggior parte dei frequentatori dei social è d’accordo con Christian "è un ragazzino – dice Giusy su FB – che taglia i capelli a qualche suo coetaneo, non delinque, non spaccia". Si, magari lui e i suoi "clienti" dovrebbero pulire al termine del servizio, ma tagliarsi i capelli tra ragazzi (magari non in centro o in un luogo pubblico) lo si è sempre fatto.

Quel che è certo è che questa zona (quella del lavatoio), come denunciato da molti anche sulla rete, ultimamente è oggetto di più o meno gravi atti vandalici (scritte con vernice per esempio) ma questo è un altro discorso e, per molti, "non va confuso con l’episodio del ragazzo che si improvvisa parrucchiere e che taglia i capelli a qualche suo amico". Sicuramente la situazione va monitorata, ma per evitare episodi di microcriminalità. F.D.E.