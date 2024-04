Il Soroptimist Club coinvolge tre scuole nel Gioco della pace

Centottanta alunni delle Pascoli e Don Gnocchi di Lodi e anche da Codogno hanno ragionato grazie al gioco sulle possibilità della pace. L’evento di ieri a Villa Braila, organizzato da Soroptimist Club Lodi per la rassegna “Lodi di Pace“, è stato pensato per mostrare ai bimbi che la collaborazione è il miglior modo per portare a casa la vittoria. Sette i diversi giochi utilizzati, tutti lontani dall’essere competitivi ma basati sul condividere l’attività. Prima di ogni gioco viene lanciato il dado della pace, cubo a 6 facce con segnati obbiettivo come giocare per divertirsi, fare amicizia e molti altri.