Il settimo ponte ha un nome:. Manzoni

Il settimo ponte di Sondrio sarà dedicato ad Alessandro Manzoni. Lo ha deciso la Giunta con una recentissima delibera, a cui si aggiunge un analogo provvedimento: la dedicazione a Giacomo Matteotti del ponte tra piazza Giuseppe Garibaldi e via Alberto de’ Simoni. La prima decisione riguarda la struttura che collega tra via Tonale e la rotonda di via Ventina inaugurata a maggio 2012, e ad oggi priva di denominazione ufficiale di toponomastica, ma semplicemente chiamato settimo ponte. "Considerato di provvedere al riguardo intitolandolo ad Alessandro Manzoni – dice il provvedimento approvato dall’attuale amministrazione - figura di assoluto rilievo nella letteratura e nella storia italiana", viene così deciso di intitolare il ponte di collegamento viario "alla data odierna ancora priva di nome, come Ponte Alessandro Manzoni".

Un analogo provvedimento riguarda la formalizzazione del nome di un altro collegamento, il ponte tra piazza Garibaldi e Via Alberto de’ Simoni, è da tutti conosciuto come Ponte Matteotti. "Ma – interviene la Giunta - come meglio risulta dall’apposita ricerca condotta dalle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado Torelli, non è stato possibile rinvenire un documento ufficiale al riguardo". Quindi, viene deciso "di provvedere al riguardo confermando l’intitolazione del ponte a Giacomo Matteotti, figura esemplare di integrità politica la cui vita è sinteticamente riassunta nella ricerca condotta dagli studenti". Con queste due delibere, si va quindi ad aggiungere un tassello formale nella toponomastica della città, dove i 2 importanti collegamenti portano ora il nome di figure illustri della storia e della letteratura italiana. Pa.Pi.