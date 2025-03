Il relitto dell’Andrea Doria senza segreti con Alpini

Appuntamento da non perdere tanto per gli amanti delle immersioni quanto per chi è affascinato dai misteri del profondo, magari senza neppure sapere nuotare. È quello con Andrea Murdock Alpini, l’esploratore e ricercatore subacqueo insignito dall’Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee con il prestigioso Tridente d’oro per la sua attività esplorativa e di ricerca che sabato alle 16.30 sarà ospite del Valtellina Sub nella sede di via Gramsci 1 dei Volontari della Protezione civile di Sondrio che hanno collaborato a organizzare l’evento. La prima parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione della spedizione subacquea sul celebre relitto dell’Andrea Doria. La missione internazionale, coordinata da Phy diving equipment, ha documentato lo stato di conservazione del relitto della famosa ammiraglia varata nei cantieri navali Ansaldo di Genova Sestri Ponente nel 1951 e affondata dalla rompighiaccio svedese MS Stockholm il 26 luglio 1956 (fotografo di bordo era il sondriese Enrico Pompei). Nel 2023 Alpini, il sondriese David d’Anna e Marco Setti - che saranno presenti sabato - sono stati i primi italiani al mondo a raggiungerne la prua. Filmati inediti, retroscena dell’incidente, fonti storiche d’archivio punteggeranno la presentazione, durante la quale sarà proiettato il film "Andrea Doria: un lembo di patria". A seguire, largo alle "immersioni nomadi" per il mondo di Alpini, dalla Norvegia polare alle miniere allagate del Sudafrica, raccontate nel suo ultimo libro "Nomade del profondo". Infine, Alpini condurrà il pubblico in un relitto nostrano del fondovalle valtellinese: sua maestà il Piroscafo Plinio III. Battello a pale, a vapore, affondato in circostanze misteriose nel Lago di Mezzola. Il Plinio era da tutti ricordato come il più veloce mezzo di trasporto del Lago di Como, simbolo di stile e classe reale, appartenente a un’epoca ormai scomparsa. (L’ingresso è gratuito, ma i posti a sedere sono limitati, dunque è consigliabile prenotare scrivendo a info@valtellinasub.com). Sara Baldini