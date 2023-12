“Il racconto del tennis“ nell’archivio di Gianni Clerici

È custodita a Brescia la collezione libraria e l’archivio di Gianni Clerici, tennista, giornalista sportivo e scrittore. Lo scorso marzo, infatti, per volere della famiglia Clerici e grazie alla mediazione di Francesco Rognoni, docente di Letteratura inglese, la biblioteca e l’archivio documentale di Gianni Clerici sono stati donati al Centro di documentazione e ricerca Raccolte Storiche di Brescia dell’università Cattolica, presieduto da Andrea Canova.

Nato a Como nel 1930, Clerici ha calcato i prati più prestigiosi d’Europa dapprima come giocatore (giocò sia a Wimbledon che al Roland Garros) e in seguito da inviato come cronista e commentatore televisivo.

Archivio e bilbioteca comprendono scritti, libri, enciclopedie inglesi e francesi sul tennis dagli anni ‘30 ad oggi.

Venerdì 15 alle 17.30, nell’aula magna della Cattolica, si terrà l’incontro promosso da amici e colleghi che con lui hanno condiviso la passione per il tennis. Tra gli interventi, anche quello di Riccardo Piatti, allenatore di tanti grandi campioni tra cui Jannik Sinner, nonché autore con Clerici di un fortunato manuale sul tennis.

Nell’incontro, Emidio Rossi, il Maestro per eccellenza del tennis bresciano, presenterà l’edizione 2023 del Circuito di Natale, tradizionale appuntamento tennistico giovanile di fine anno, dedicato quest’anno proprio alla memoria di Clerici.

Federica Pacella