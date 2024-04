Il progetto “Modulopoli“. Cento artisti e cento bimbi

La città degli artisti, la città dei bambini: fino a domenica 28 aprile, la Sala Civica di via Colli 10 a Barzanò ospita “Modulopoli“, imponente progetto ideato dall’artista Federico Marcoaldi, che ha scelto di raccontare la sua idea di città metropolitana modulare, coinvolgendo in una collettiva cento artisti e cento bambini. L’agglomerato urbano viene reinterpretato come unione di diversi moduli che creano un insieme collettivo. Ogni modulo è un pezzo unico e nella sua singolarità di palazzo, isolato, quartiere, e trova la sua collocazione in un puzzle di circa 40 metri quadrati, che diventa un unicum armonioso ed eterogeneo. I pezzi di base sono realizzati da Marcoaldi con materie prime di recupero come scatole di cartone destinate alla discarica, e poi affidati ad artisti e bambini per l’interpretazione e decorazione: l’insieme è uno spazio multiabitativo singolare ed espressione delle più svariate creatività, dove le espressioni di adulti e bambini si uniscono e diventano indistinguibili. La mostra, a ingresso libero e organizzata da Pro Loco Barzanò, rientra nella programmazione “Aprile Arte“, coordinata dalla Commissione Cultura, e sarà accompagnata da laboratori artistici destinati ai bambini. Il primo in programma mercoledì 24 aprile e destinato alle classi terze della Scuola Primaria di Barzanò, il secondo domenica 28 aprile alle 15.00 in piazza Mercato, in occasione della Festa di Primavera: i bambini che vogliono partecipare, devono presentarsi con un tetrapack, e saranno guidati nella realizzazione di una “nidolino“, una casetta per uccelli da appendere agli alberi. Pa.Pi.