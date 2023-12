Il presepe in movimento. La magia è a Villa Ceriani

ERBA (Como)

Il grande e celebre presepe in movimento realizzato dagli Artigiani di Crevenna a Villa Ceriani, che rievoca la Brianza contadina di inizio Novecento, rimane aperto al pubblico fino al 28 gennaio, con la nuova rappresentazione della Natività in omaggio all’ottavo centenario del primo presepe della storia, quello che S. Francesco realizzò a Greccio. In questi anni il presepe in movimento di Crevenna è diventato una delle mete più conosciute e frequentate dagli appassionati. "Sono trascorsi vent’anni da quando Angelo Garofoli e i suoi collaboratori hanno iniziato ad animare il presepe applicando i primi congegni meccanici – raccontano gli organizzatori - Da allora di anno in anno è stato arricchito e perfezionato, aggiungendo nuovi quadri scenici, nuovi mestieri e scene di vita quotidiana della comunità del Pian d’Erba di cent’anni fa".

Ora che lo spazio disponibile in Villa Ceriani è totalmente occupato dalle installazioni, gli artigiani si sono impegnati anche in iniziative all’esterno: quest’anno, l’omaggio al presepe di San Francesco, sotto il ponte autoportante progettato da Leonardo da Vinci. Destinato a congiungere le due sponde del torrente Bova, sopra Crevenna, in prossimità del primo guado e delle scale di ferro e di legno, il ponte nel cortile d’onore di Villa Ceriani ospita la Natività, con la greppia, il bue e l’asino, le figure di Gesù, Maria e Giuseppe e quella di S.Francesco con accanto il lupo di Gubbio e vicino al cespuglio, con molti uccelli ai quali il frate di Assisi predicò. A Villa Ceriani si potrà inoltre visitare la mostra dei Presepi di Carta (apertura tutti i giorni, tranne lunedì, nei giorni feriali dalle 14 alle 18, festivi dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18). Paola Pioppi