Il “Portale agevolazioni“. Un aiuto alle imprese sull’uso delle risorse del Pnrr

In arrivo anche sul territorio sondriese il Portale agevolazioni, l’innovativa piattaforma digitale gratuita ideata dalle Camere di commercio con l’obiettivo di informare e accompagnare le imprese all’utilizzo delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il portale nasce a seguito del protocollo sottoscritto da Unioncamere con la Ragioneria generale dello Stato, volto a organizzare una serie di iniziative di supporto tecnico sulle opportunità del Pnrr e dei fondi collegati, per facilitare la partecipazione delle imprese ai bandi. Per illustrare il funzionamento della piattaforma, che funge da centro informativo e opera in raccordo con i principali portali governativi già attivi (www.incentivi.gov.it del Mimit e www.export.gov.it del Maeci) e in collaborazione con Promos Italia, Dintec, Assocamere estero, Unioncamere Bruxelles, Innexta e Warrant hub, la Camera di commercio di Sondrio organizza per giovedì un incontro di presentazione online. Dopo il saluto del segretario generale Marco Bonat, si passerà alla presentazione del portale, aperto a imprese (anche startup) e aspiranti imprenditori.

"L’adesione al Portale costituisce un tangibile arricchimento del portafoglio dei servizi camerali che permetterà alle imprese di ricevere gratuitamente informazioni personalizzate su una tematica di fondamentale importanza come la finanza agevolata. Invitiamo tutte le imprese a partecipare all’incontro e a usufruire di questo servizio" commenta la presidente Loretta Credaro. L’incontro si svolge online tramite piattaforma Zoom il 19 dalle 15 alle 17. Per informazioni, rivolgersi agli uffici (digit@so.camcom.it).F.D’E.