Il piano per il “Morelli“ è promosso

I sindaci dell’Alta Valle esprimono piena soddisfazione per il piano strategico 20232025 del Morelli illustrato dal direttore dell’ospedale, Mario Melazzini (foto). Da anni in Valtellina si parla delle criticità legate alla sanità, e per la prima volta i sindaci possono confrontarsi con una figura manageriale-sanitaria con grande esperienza gestionale che, con convinzione e impegno, mette a disposizione del territorio e della gente la sua professionalità per garantire risposte ai bisogni di salute. "Lo studio - dicono i sindaci - frutto di un’attenta analisi condotta dal direttore nei mesi scorsi, con diverse progettualità a breve, medio e lungo termine ruota intorno a questi obiettivi: il contenimento dei costi operativi di gestione, a partire da quelli energetici, l’aumento dei ricavi attraverso un potenziamento delle attività chirurgiche e ambulatoriali, una migliore allocazione delle risorse umane, per valorizzarne le professionalità; tutto nell’ottica di un miglioramento dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza organizzativa e di una maggior attrattività del Morelli, considerata l’unicità che rappresenta a livello regionale e nazionale. Gli obiettivi si scontrano con un dato oggettivo che mette in difficoltà tutti gli ospedali: la carenza di personale medico e infermieristico. Uno dei motivi per i quali Melazzini intende attivare convenzioni coi corsi di laurea e le scuole di specializzazione. Ora ci attendiamo che la Regione riconosca al presidio, pur nel contesto di Asst Valtellina e Alto Lario, l’autonomia economico-finanziaria, passaggio indispensabile per consentire la piena operatività del manager e il raggiungimento degli obiettivi". F.D’E.