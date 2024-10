Il Passo dello Stelvio spegne 200 candeline

Lo Stelvio spegne duecento candeline e un pool di enti prepara le celebrazioni. Il Passo dello Stelvio, a 2.758 metri d’altezza, è il più alto d’Italia e il secondo in Europa dopo l’Iseran. Il valico alpino tra Lombardia e Trentino Alto Adige è mitica meta di sciatori, ciclisti, motociclisti ed escursionisti che transitano sulla strada caratterizzata da 42 tornanti salendo da Bormio, e da 48 salendo da Prato allo Stelvio, ideata da Carlo Donegani negli anni Venti del XIX secolo. Le celebrazioni dureranno un anno intero e coinvolgeranno anche la Regione, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio, Ersaf e Parco Nazionale dello Stelvio, Fondazione Bormio e Anas. Bormio, dove ricade per intero la strada dello Stelvio fino al valico, avrà un ruolo centrale nelle celebrazioni. "Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere enti e operatori in modo trasversale – sottolinea il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi – affinché sia l’allestimento del programma sia la realizzazione possano contare sulla condivisione e su una pluralità di competenze indispensabili per la buona riuscita della festa per il bicentenario".

F.D.E.