Il Parco delle Orobie a portata di disabile con otto nuove joëlette

Un parco che abbatte le barriere. Sono passati oltre dieci anni dalla consegna delle prime joëlette e il Parco delle Orobie Valtellinesi si conferma inclusivo, attento alle esigenze delle persone con difficoltà, affinché la montagna sia per tutti, nessuno escluso. A Gerola Alta il presidente del Parco Doriano Codega ha consegnato otto joëlette fra tradizionali, elettriche e per bambini, e sette sedie a rotelle per favorire l’accesso all’area protetta, alla presenza dei sindaci di Aprica Dario Corvi, di Tartano Osvaldo Bianchini, e al vicesindaco di Gerola Alta Aldo Acquistapace, del consigliere regionale Silvana Snider e dell’Associazione Dappertutto. Tutte le attrezzature sono state finanziate dalla Regione.

"Si conclude un percorso che ha permesso di distribuire un numero significativo di attrezzature per la fruizione del territorio – ha detto Codega – Un percorso che ha visto il Parco pioniere e anticipatore a livello lombardo: un intervento importante che rafforza le azioni per una fruizione inclusiva della montagna. Tra le gite che proponiamo, in collaborazione con le Guide Parco, vi sono infatti da anni percorsi aperti anche alle persone con disabilità che, grazie a questi ausili, possono scoprire le bellezze delle nostre montagne". "Questa è l’occasione – ha affermato il consigliere Snider – per ricordare che in montagna si va sempre in cordata. Gli accompagnatori vedranno persone arrivare dove non avrebbero mai pensato e chi viene accompagnato porterà nel cuore la gioia di sentire che la montagna è un po’ anche sua".

F.D.E.